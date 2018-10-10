Попытался изнасиловать девушку, но попался. СледКом области возбудил уголовное дело в отношении 25–летнего гражданина ближнего зарубежья.

Попытался изнасиловать девушку, но попался. СледКом области возбудил уголовное дело в отношении 25–летнего гражданина ближнего зарубежья. По версии следствия, 7 октября в центре города Владимира подозреваемый начал преследовать девушку. Она шла домой. Поняв, что ее преследуют, 20-летняя пострадавшая ускорила шаг, но мужчина не отставал. В определённый момент он схватил потерпевшую и, угрожая ножом, потащил в сторону деревянных построек. Избивая девушку, он попытался её изнасиловать. На крики о помощи на улицу выбежала одна из жительниц близлежащего дома, но поняла, что в одиночку не справится и вернулась в дом за поддержкой. А когда вышла вместе с родителями, злоумышленника уже задержали оперативники. Оказалось, что 20-летняя потерпевшая смогла позвонить маме, а та вызвала сотрудников полиции, и они быстро среагировали на вызов.