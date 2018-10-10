В среду в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о росте числа иностранных делегаций, готовых посетить Крым, отметив, представители деловых кругов проявляют все больший интерес к сотрудничеству с республикой.

В среду в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о росте числа иностранных делегаций, готовых посетить Крым, отметив, представители деловых кругов проявляют все больший интерес к сотрудничеству с республикой.Как сообщалось ранее, брифинг для журналистов в необычном месте — крымском доме гендиректора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, передает телеканал "Россия 24"."С удовлетворением отмечаем растущую востребованность объективного взгляда на Крым, — отметила дипломат. — Растет интерес к сотрудничеству с республикой со стороны иностранных деловых и общественно-политических кругов. Отражением данной тенденции стало неуклонно растущее количество иностранных делегаций".Захарова напомнила, что в 2017 году Крым посетило более ста иностранных делегаций. Также, по словам дипломата, доказательством стремления к взаимодействию является проведение на полуострове целого ряда резонансных мероприятий международного значения."Прошедший уже в четвертый раз в апреле этого года Ялтинский международный экономический форум превратился в ключевую площадку для обсуждения тематики взаимодействия с Крымом и продвижения его инвестиционных возможностей", — сказала Захарова.Она пригласила всех желающих посетить полуостров, чтобы "лично убедиться в реальном положении дел на полуострове и не строить свои политические заключения на необоснованных материалах, которые вбрасываются в СМИ".