Мужчина похитил корпоративную пластиковую карту, используемую для автоматизации и заправки машин на автозаправочных станциях.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Александрова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что обвиняемый в период прохождения стажировки в одной из коммерческих компаний похитил корпоративную топливную карту, используемую сотрудниками для заправки автомобилей фирмы. В течение нескольких дней фигурант заправлял свой личный автомобиль при помощи похищенной карты. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 14 000 рублей.Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории города Кольчугино спустя несколько дней после совершенного хищения и дал признательные показания.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.