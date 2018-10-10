Одну из своих жертв он убил молотком

Одну из своих жертв он убил молоткомЖителя Владимирской области признали виновным в грабеже, разбоях и убийстве, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.Нападал мужчина на территории Орехово-Зуевоского и Сергиево-Посадского районов. Злоумышленник подходил к прохожим на улице и, угрожая применением насилия, отбирал сумки, мобильные телефоны и деньги. Одну из его жертв, которая стала сопротивляться, он убил, завил ее до смерти молотком.Ранее виновного уже судили за аналогичные преступления.По совокупности всех деяний мужчине назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.