Звезда фильма Аритмия Ирина Горбачева призналась, что в подростком возрасте стала жертвой насилия. Об этом артистка рассказала в интервью организации Насилию.нет.

Звезда фильма "Аритмия" Ирина Горбачева призналась, что в подростком возрасте стала жертвой насилия. Об этом артистка рассказала в интервью организации "Насилию.нет".Горбачева вспоминает, что трагический эпизод произошел с ней в больнице. Она сидела в гинекологическом кресле, когда врач привел к ней студентов-медиков. "Мне было 14 лет и я лежала в гинекологии матери и ребенка после операции. Я лежала на гинекологическом кресле, проходит обследование. Мне и так страшно физически открыть ноги перед человеком, и вдруг заходит толпа студентов. И на мне начинают показывать, как нужно правильно брать мазки и проводить обследования. Врач спрашивает: "Кто-нибудь хочет?". И подходит студент, делает проверку. Все это без моего согласия", – поделилась звезда.После этого Ирина долго не могла прийти в себя и рыдала несколько дней. Она признается, что эта душевная травма теперь преследует ее всю жизнь.Она также рассказала, что в возрасте 11 лет увидела эксгибициониста. Незнакомый мужчина остановил ее, когда она гуляла в лесу.Горбачева считает, что женщины, которые постарадали от насилия, не должны бояться об этом говорить, ведь иначе такие случаи могут повториться.Напомним, что в прошлом году широкую известность приобрела хэштег-кампания #MeToo, где миллионы женщин рассказывали о пережитых случаях сексуального насилия и домогательств. Участие в акции приняли также многие знаменитости, в числе которых Алисса Милано, Леди Гага и Риз Уизерспун.