Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград, также был зачитан приказ о присвоении очередных специальных званий...

Во 2 оперативном полку ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 300-летию Российской полиции.На мероприятии присутствовали заместитель командира полка по служебной деятельности полковник полиции Евгений Симонов, заместитель начальника УООП ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Сергей Кулишов, главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин, председатель Ассоциации женщин московской полиции полковник внутренней службы в отставке Светлана Кокотова.В предверии профессионального праздника в расположении полка состоялась торжественная церемония. На плацу собрались ветераны, почётные гости и сотрудники подразделения. Официальную часть мероприятия открыл заместитель командира полка по служебной деятельности полковник полиции Евгений Симонов: «У сотрудников нашей службы – особое предназначение: первыми вставать на защиту жизни и здоровья граждан, оберегать покой москвичей и гостей столицы. В этот день самые тёплые поздравления – нашим ветеранам, которые постоянно находятся с нами и передают свой богатый опыт для того, чтобы наши сотрудники были грамотными, добросовестными и несли службу достойно. Слова особой признательности мы говорим близким, кто хранит семейные традиции, верит и ждёт возвращения своих сыновей, мужей и братьев. Уважаемые коллеги! Благодарю весь личный состав, ветеранов полка за самоотверженный труд на благо родины».Участники торжества, вспоминая своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, почтили их память минутой молчания. К мемориальному комплексу, расположенному на территории подразделения, были возложены венки и цветы.Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград, также был зачитан приказ о присвоении очередных специальных званий. В завершение официальной части сотрудники 2 ОПП прошли по плацу торжественным маршем. В актовом зале гостей ждал праздничный концерт.2-й оперативный полк ГУ МВД России по г. Москве