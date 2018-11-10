Сирийское информационное агентство SANA сообщило о том, что 26 мирных жителей, в том числе женщин и детей, погибли в результате авиаудара коалиции под руководством США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило о том, что 26 мирных жителей, в том числе женщин и детей, погибли в результате авиаудара коалиции под руководством США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину, напоминает РИА Новости. Сирийские средства массовой информации несколько раз сообщали о применении коалицией белого фосфора при авиаударах. Власти Сирии призывали Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирийской Арабской Республики. Тогда представитель Пентагона сообщила, что международная коалиция не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.С 2014 года Соединенные Штаты Америки и их союзники проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещена в России), причем в САР они действуют без согласия официальных властей страны.