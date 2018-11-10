В пятницу, 9 ноября, защита и обвинение россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, согласовали и направили в суд проект текста предписания, которое ограничивает раскрытие Американским университетом письменной документации, связанной с ее делом.

В пятницу, 9 ноября, защита и обвинение россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, согласовали и направили в суд проект текста предписания, которое ограничивает раскрытие Американским университетом письменной документации, связанной с ее делом.До момента утверждения судом этого предписания адвокаты не могут направлять в Американский университет запрос о предоставлении необходимой документации. После подписания документа судьей Таней Чаткэн юристы будут в праве запросить у университета необходимые данные, которые они должны будут вернуть в учебное заведение до 17 декабря текущего года.Ранее судья постановила, что вуз не должен передавать никакую другую идентифицирующую информацию, кроме имени и фотографий. Если же передаваемые адвокатам россиянки материал содержат такую информацию, вуз должен их вымарать, прежде чем предоставить соответствующие документы, передает ТАСС.Россиянку Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля – накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 29-летнюю россиянку обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов. Также, по заявлению американских спецслужб, Бутина вела такую деятельность, не зарегистрировавшись при министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, беседуя по телефону с госсекретарем США Майклом Помпео 21 июля, потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи, назвав обвинения в ее адрес сфабрикованными. Мария Бутина приехала в США на учебу. Этой весной она получила диплом магистра в Американском университете, где изучала международные отношения.