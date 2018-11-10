Соединенные Штаты Америки не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В настоящее время Вашингтон обсуждает этот вопрос со своими союзниками по НАТО.

Соединенные Штаты Америки не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В настоящее время Вашингтон обсуждает этот вопрос со своими союзниками по НАТО. Такое заявление сделал 9 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, беседуя с журналистами в Париже.Как подчеркнул Болтон, у США нет планов в обозримом будущем размещать ракеты, которые запрещены ДРСМД, в Европе. Это является частью глобальной стратегии Соединенных Штатов и НАТО. "Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими союзниками по этому поводу и с оптимизмом смотрим на то, что наши позиции совпадут", — цитирует слова Болтона ТАСС.В этом контексте Болтон снова объяснил, почему, по мнению США, выход из ДРСМД является единственным целесообразным вариантом развития событий. Как подчеркнул Болтон, Вашингтон не может убедить Москву в том, чтобы вновь соблюдать договор, который она, по мнению Соединенных Штатов, нарушает. "Люди спрашивают, почему мы не ведем дальнейшие переговоры по поводу возможности возврата России к выполнению соглашения. Но их позиция заключается в отрицании того факта, что они нарушают соглашение", — рассказал Джон Болтон журналистам.