Светская львица Ольга Слуцкер сообщила печальную новость. Отец бизнесвумен Сергей Владимирович проходит лечение от онкологического заболевания.

Светская львица Ольга Слуцкер сообщила печальную новость. Отец бизнесвумен Сергей Владимирович проходит лечение от онкологического заболевания.Отцу Ольги 88 лет. Всю свою жизнь он работал адвокатом. Оказавшись на больничной койке Сергей Владимирович решил стать богером и уже записал первое видео для Instagram.Запись опубликовала на своей странице Ольга. "Он лежит в больнице, ему делают химиотерапию. Я не могла не выставить этот его задорный монолог, потому что в нем много жизни и духа сегодняшнего времени", – рассказала Слуцкер.Ольга убеждена, что с ее папой все будет хорошо. "Потому что главное – мотивация, которая вытаскивает человека из даже самых сложных проблем. Как видите, мотивация у папы есть. Он собирается стать блогером и рассказать интересные истории из своей 65-летней работы уголовным адвокатом", – отметила бизнеследи.Отметим, что у самой Слуцкер дела идут в гору. Владелица популярной сети фитнесс-клубов зимой 2007 года заняла пост президента Федерации фитнес-аэробики России и стала членом исполнительного комитета Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса.