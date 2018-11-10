Артистка Елена Темникова в своем Instagram призналась, что страдает от аутоиммунного заболевания и проблем с кожей на лице. Такую информацию певица решилась обнародовать после обвинений ее в наркозависимости, распространенных некоторыми СМИ.

Артистка Елена Темникова в своем Instagram призналась, что страдает от аутоиммунного заболевания и проблем с кожей на лице. Такую информацию певица решилась обнародовать после обвинений ее в наркозависимости, распространенных некоторыми СМИ."У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть, — написала певица. — Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла".Адвокаты певицы намерены подать иск против изданий, распространяющих лживую информацию. Елена написала, что "доктора боятся за мое здоровье, а мама ходит ежедневно по церквям", и все это "просто за гранью человечности".