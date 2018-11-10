Новьян Самьега, официальный представитель Военно-воздушных сил Индонезии, заявил об угрозе срыва контракта на закупку российских самолетов Су-35 в связи с возможными санкциями Соединенных Штатов Америки.

Новьян Самьега, официальный представитель Военно-воздушных сил Индонезии, заявил об угрозе срыва контракта на закупку российских самолетов Су-35 в связи с возможными санкциями Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил портал Jane's.Если Вашингтон введет жесткие ограничительные меры, Индонезии придется искать замену российскому истребителю, передает РИА Новости. По мнению издания, наиболее подходящая альтернатива – американский F-16.Представитель ВВС сообщил: тот факт, что контракт уже подписан, не сыграет особой роли.