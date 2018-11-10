В конце 80-х годов прошлого века в Советском Союзе как грибы после дождя стали появляться всевозможные маги, целители, гадалки и экстрасенсы. Наживаясь на доверчивости граждан, вся эта команда, состоящая в основном из шарлатанов и мошенников, запустила свои щупальца в души и кошельки людей.

В конце 80-х годов прошлого века в Советском Союзе как грибыпосле дождя стали появляться всевозможные маги, целители, гадалки иэкстрасенсы. Наживаясь на доверчивости граждан, вся эта команда, состоящая восновном из шарлатанов и мошенников, запустила свои щупальца в души и кошелькилюдей.Самой яркой фигурой среди чудо-целителей был АнатолийКашпировский – дипломированный врач-психотерапевт, ворвавшийся в жизньмиллионов людей через свои телевизионные сеансы здоровья. Эти нашумевшиешоу-программы не оставили равнодушными, пожалуй, никого. В прямом эфире сотнилюдей стонали и раскачивались, падали на пол без чувств от легкого прикосновенияцелителя, а он как мантру повторял заученные выражения наподобие "Вас разбудитвнутренний будильник".В часы, когда взгляд Кашпировского пронзал телеэфир, наулицах городов наступало затишье. Картина напоминала ситуацию начала 70-х,когда на телеэкраны страны вышел многосерийный фильм о разведчике Исаеве-Штирлице"Семнадцать мгновений весны".Точной статистики о воздействии пассов Кашпировского налюдей нет, но на тех же сеансах здоровья многие их участники с воодушевлениемрассказывали о том, что у них рассосались келоидные рубцы или чудесным образомисчез энурез, мучивший еще с рождения.Чудом тогда казались сеансы целителя, во время которых он нарасстоянии погружал пациентов в гипнотический сон, а хирурги делали им сложныеоперации. Удивительно, как врачи соглашались участвовать в таких опасныхэкспериментах, хотя стоит отметить, что с позиции научной гипноанестезиологии ихнельзя считать сенсацией мирового масштаба.Еще в 1845 году английский врач Джеймс Исдэйл провел подгипнозом более трехсот операций, включая полостные вмешательства и ампутацииконечностей. В 1988 году американское телевидение транслировало операцию поудалению раковой опухоли на ноге пациентки, которая, находясь под гипнотическимобезболиванием, разговаривала и даже шутила.Правда, до этого все воздействиягипнотизеров на больных были очными, Кашпировский же погружал оперируемых в сонна расстоянии, исключительно глядя на них с телеэкрана и внушая голосом закрытьглаза и окунуться в мир Морфея.В целом феномен Кашпировского ярко отразил состояние общества,выявив такие его качества, как наивность, суеверие, инфантилизм, пассивность,чрезмерную внушаемость на фоне безверия и невежества. Людям нужен был спаситель;нужна была опора, на которую можно было бы рассчитывать в то непростое время, когдадо гибели государства под названием СССР оставалось совсем немного времени.Уже после исчезновения с карты Советского Союза, Кашпировскийдобрался до Америки: он выступил в штаб-квартире ООН, где предложил применитьсвои методы для борьбы с последствиями радиоактивного облучения, рубцами иСПИДом. А чуть позже даже стал депутатом Госдумы первого созыва.Как не раз говорил сам психотерапевт, предметом его воздействиястановятся исключительно физические нарушения человеческого тела. По мнению Кашпировского,каждый человек может включить в себе систему саморегуляции, которая обеспечиваетвыработку в организме необходимых лекарств, позволяющих справиться с болью, атакже с тем или иным заболеванием.Правда, однажды Кашпировский сам чуть не стал пациентомврачей. Произошло это в Буденовске, где банда Шамиля Басаева захватиланесколько сотен заложников в местной больнице. Примчавшийся туда целительпообещал всех усыпить и загипнотизировать, а потом, когда увидел реальнуюситуацию, ему стало плохо: психотерапевта вынесли на руках из захваченнойбольницы.Официальная наука поставила Кашпировского в один ряд слюдьми, далекими от врачебной деятельности, а церковь сравнила его сеансыздоровья с актом изгнания бесов и не рекомендовала посещать их. Тем не менее, популярностьврача-психотерапевта в стране и даже за ее пределами была достаточно продолжительной: лечиться кнему приходили сотни тысяч людей, верящих в силу слова и гипноза.