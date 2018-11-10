В конце 80-х годов прошлого века в Советском Союзе как грибы
после дождя стали появляться всевозможные маги, целители, гадалки и
экстрасенсы. Наживаясь на доверчивости граждан, вся эта команда, состоящая в
основном из шарлатанов и мошенников, запустила свои щупальца в души и кошельки
людей.
В конце 80-х годов прошлого века в Советском Союзе как грибы
после дождя стали появляться всевозможные маги, целители, гадалки и
экстрасенсы. Наживаясь на доверчивости граждан, вся эта команда, состоящая в
основном из шарлатанов и мошенников, запустила свои щупальца в души и кошельки
людей.
Самой яркой фигурой среди чудо-целителей был Анатолий
Кашпировский – дипломированный врач-психотерапевт, ворвавшийся в жизнь
миллионов людей через свои телевизионные сеансы здоровья. Эти нашумевшие
шоу-программы не оставили равнодушными, пожалуй, никого. В прямом эфире сотни
людей стонали и раскачивались, падали на пол без чувств от легкого прикосновения
целителя, а он как мантру повторял заученные выражения наподобие "Вас разбудит
внутренний будильник".
В часы, когда взгляд Кашпировского пронзал телеэфир, на
улицах городов наступало затишье. Картина напоминала ситуацию начала 70-х,
когда на телеэкраны страны вышел многосерийный фильм о разведчике Исаеве-Штирлице
"Семнадцать мгновений весны".
Точной статистики о воздействии пассов Кашпировского на
людей нет, но на тех же сеансах здоровья многие их участники с воодушевлением
рассказывали о том, что у них рассосались келоидные рубцы или чудесным образом
исчез энурез, мучивший еще с рождения.
Чудом тогда казались сеансы целителя, во время которых он на
расстоянии погружал пациентов в гипнотический сон, а хирурги делали им сложные
операции. Удивительно, как врачи соглашались участвовать в таких опасных
экспериментах, хотя стоит отметить, что с позиции научной гипноанестезиологии их
нельзя считать сенсацией мирового масштаба.
Еще в 1845 году английский врач Джеймс Исдэйл провел под
гипнозом более трехсот операций, включая полостные вмешательства и ампутации
конечностей. В 1988 году американское телевидение транслировало операцию по
удалению раковой опухоли на ноге пациентки, которая, находясь под гипнотическим
обезболиванием, разговаривала и даже шутила.
Правда, до этого все воздействия
гипнотизеров на больных были очными, Кашпировский же погружал оперируемых в сон
на расстоянии, исключительно глядя на них с телеэкрана и внушая голосом закрыть
глаза и окунуться в мир Морфея.
В целом феномен Кашпировского ярко отразил состояние общества,
выявив такие его качества, как наивность, суеверие, инфантилизм, пассивность,
чрезмерную внушаемость на фоне безверия и невежества. Людям нужен был спаситель;
нужна была опора, на которую можно было бы рассчитывать в то непростое время, когда
до гибели государства под названием СССР оставалось совсем немного времени.
Уже после исчезновения с карты Советского Союза, Кашпировский
добрался до Америки: он выступил в штаб-квартире ООН, где предложил применить
свои методы для борьбы с последствиями радиоактивного облучения, рубцами и
СПИДом. А чуть позже даже стал депутатом Госдумы первого созыва.
Как не раз говорил сам психотерапевт, предметом его воздействия
становятся исключительно физические нарушения человеческого тела. По мнению Кашпировского,
каждый человек может включить в себе систему саморегуляции, которая обеспечивает
выработку в организме необходимых лекарств, позволяющих справиться с болью, а
также с тем или иным заболеванием.
Правда, однажды Кашпировский сам чуть не стал пациентом
врачей. Произошло это в Буденовске, где банда Шамиля Басаева захватила
несколько сотен заложников в местной больнице. Примчавшийся туда целитель
пообещал всех усыпить и загипнотизировать, а потом, когда увидел реальную
ситуацию, ему стало плохо: психотерапевта вынесли на руках из захваченной
больницы.
Официальная наука поставила Кашпировского в один ряд с
людьми, далекими от врачебной деятельности, а церковь сравнила его сеансы
здоровья с актом изгнания бесов и не рекомендовала посещать их. Тем не менее, популярность
врача-психотерапевта в стране и даже за ее пределами была достаточно продолжительной: лечиться к
нему приходили сотни тысяч людей, верящих в силу слова и гипноза.