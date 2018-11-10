В 2021 году столичные метростроевцы могут замкнуть северо-западный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ). Тем самым будет создан маршрут, который соединит станцию Рассказовка Калининско-Солнцевской линии на территории Новой Москвы с юго-восточным районом Некрасовка. Об этом и многих других важных проектах рассказал журналистам глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

В 2021 году столичные метростроевцы могут замкнуть северо-западный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ). Тем самым будет создан маршрут, который соединит станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии на территории Новой Москвы с юго-восточным районом Некрасовка. Об этом и многих других важных проектах рассказал журналистам глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.Кольцо растетОн напомнил, что уже в этом году на большом метрокольце откроется станция "Савеловская", расположенная в районе одноименного вокзала. "Работы идут по графику. Станцию запустим в последних числах декабря", – сказал Хуснуллин.В следующем году, отметил он, новый пересадочный контур столичный подземки с большой долей вероятности пополнится станциями "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово". Все они находятся в высокой степени готовности, подчеркнул Хуснуллин.При этом он не исключает, что некоторые станции удастся сдать раньше намеченных сроков. "К примеру, станция "Рубцовская" запланирована на 2021 год. Возможно, что мы запустим ее в начале 2020 года", – уточнил руководитель столичного стройкомплекса.Следующие станции после "Рубцовской" – "Стромынка", "Ржевская" и "Шереметьевская". Первая – мелкого заложения, а последние две находятся на глубине 60 метров."Срок строительства таких станций – порядка 3-4 лет, но мы обсудили возможность ускорения темпов и считаем, что построить их возможно за 2-2,5 года", – рассказал Хуснуллин.По его словам, в 2021 году строители могут замкнуть северо-западный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии. "Таким образом будут соединены станция "Некрасовка" и станция "Рассказовка", – подчеркнул Хуснуллин.Дорожное строительствоАктивными темпами продолжается развитие и наземной транспортной инфраструктуры. Так, к концу года будет открыта эстакада, которая соединит Северо-Восточную и Северо-Западную хорды.Также продолжается реализация проекта южного дублера Кутузовского проспекта. Хуснуллин отметил, что строители уже приступили к созданию искусственных сооружений. По его словам, работы могут быть завершены к 2020 году.Особенно важный участок, отметил он, находится в районе Минской улицы рядом с одноименной станцией метро. "Строится новая железнодорожная платформа на Киевском железнодорожном направлении. В этом месте будет большой транспортно-пересадочный узел", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса.Активно идет работа по реконструкции развязок на МКАД. Хуснуллин напомнил, что были модернизированы уже 14 пересечений кольцевой дороги с радиальными направлениями, сейчас в работе три развязки – с Липецкой улицей, с улицей Верхние Поля и с Бесединским шоссе.Особо Хуснуллин выделил развязку МКАД с Бесединским шоссе. Он подчеркнул, что это фактически участок окончания Южной рокады, которая сейчас активно строится. "Мы полностью освободили территорию, начались заливка опор эстакады, к 2020 году должны закончить работы на пересечении", – уточнил руководитель стройкомплекса Москвы.Снос Ховринской больницыЗатронул Хуснуллин и тему сноса Ховринской больницы. По его словам, на площадке работают 20 единиц техники. "В феврале следующего года планируем полностью закончить работы и начать строить на этом месте жилой дом, который пойдет в том числе под нужды реновации", – рассказал он.Глава московского стройкомплекса отметил, что подготовка к возведению жилого здания уже началась. "После окончания сноса приступим к строительству", – уточнил Хуснуллин.Удобные сервисыРуководитель стройкомплекса Москвы также прокомментировал хорошие результаты России в рейтинге Doing Business: наша страна поднялась сна 67 позиций и заняла 48 место.По словам Хуснуллина, этому способствовало перевод получения услуг для застройщиков в электронный вид. "Работать госзаказчикам и девелоперам стало проще, сократилось количество процедур", – отметил он.Кроме того, подчеркнул Хуснуллин, Москва получила 14 из 15 баллов по такому показателю, как контроль за качеством строительства. "Мы встали в один ряд с ведущими мегаполисами мира – Сингапуром, Оттавой и другими", – отметил он.