Шоумен Гоген Солнцев пишел на программу Прямой эфир к Андрею Малахову. Ведущий пообещал разоблачить таинственного мужчину жены Гогена Екатерины.

Шоумен Гоген Солнцев пишел на программу "Прямой эфир" к Андрею Малахову. Ведущий пообещал разоблачить таинственного мужчину жены Гогена Екатерины.Программа еще не вышла в эфир. Ее анонсировал на своей странице в Instagram Гоген."Многие спрашивали, что сейчас у нас в отношениях с Екатериной... Смотрите ... В ПОНЕДЕЛЬНИК В 17:25 на России-1 ("прямой эфир" с Андреем Малаховым)" – написал Солнцев (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).К посту шоумен прикрепил видеонарезку из программы. Судя по кадрам, Андрею Малахову удалось узнать имя мужчины, к которому Гоген приревновал Екатерину. Всех участников конфликта снова соберут в студии. Возможно, и на этот раз не обойдется без драки.Напомним, что шоумен Гоген Солнцев и 63-летняя Екатерина Терешкович впервые встретились на театральной вечеринке в 2016 году. Серьезные чувства между ними возникли только через два года, когда Терешкович сама позвонила шоумену с просьбой обучить ее актерскому мастерству. Свадьба состоялась в 2018 году, после чего пара отправилась отдыхать на Кипр.Недавно в их отношениях начался разлад. После того как Терешкович кардинально изменила свою внешность, она перестала заниматься хозяйством, завела молодых поклонников и стала пропадать в салонах красоты. Однако Солнцев надеется, что им удастся вернуть в семью мир.