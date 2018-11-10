Михаил Ефремов 10 ноября отмечает 55-летие. К поздравлениям присоединился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Михаил Ефремов 10 ноября отмечает 55-летие. К поздравлениям присоединился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.Общественник оставил юбиляру хлесткое послание. Манукян тонко намекнул на проблемы артиста с алкоголем."Михаил Олегович. Надеюсь, что Вам мое поздравление с юбилеем пришлось по душе. Вы держитесь там, хорошего настроения и здоровья. Ах да, и много не пейте сегодня... вина... а хотя, как Вашей душе будет угодно. Пьют ведь за здоровье. Я с друзьями сегодня тоже чарочку подниму за Ваше здоровье", – заявил общественный деятель "Дни.ру".Манукян пожелал Ефремову профессиональных успехов. "Жду от Вас новых творческих побед подобных той, что была у Вас и у всего творческого коллектива в фильме "12" Никиты Михалкова. И ну ее эту политику. Это грязное дело", – заключил общественник.Это не первое колкое высказывание Манукяна в адрес актера. Ранее общественник предложил лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста за скандальные высказывания о России, в обществе разгорелась дискуссия. Многие россияне поддержали инициативу. Некоторые предложили лишить артиста гражданства, чтобы он мог с чистой совестью переехать на Украину.Напомним, скандал разгорелся из-за гастрольного тура Михаила Ефремова. Артист вместе с поэтом Андреем Орловым, известным как Орлуша, отправился радовать украинцев стихами и сценками об ужасах в СССР и России. В одном из интервью Ефремов рассказал, что "коммунистический мирок" в России закончился. Впрочем, лучше от этого, по его словам, не стало, ведь появился другой – имперский."Фантомные боли", – диагностировал актер. Эти слова вкупе с концертной программой, которой он потчует зрителей на Украине, создали ощущение, будто артист отправился за границу, чтобы поливать грязью Родину.