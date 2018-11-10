Анастасия Спиридонова стала гостьей ежегодной церемонии вручения наград популярного журнала Вадима Верника ОК!. Корреспондент Дни.ру не мог пройти мимо красавицы.

Анастасия Спиридонова стала гостьей ежегодной церемонии вручения наград популярного журнала Вадима Верника "ОК!". Корреспондент "Дни.ру" не мог пройти мимо красавицы.Недавно в прессе появились любопытные подробности жизни Спиридоновой и ее молодого мужа. Настя, в частности, призналась, что за несколько месяцев, что они состоят в браке, полноценно насладиться друг другом и подарить половинке всего себя получалось всего пару раз в месяц."Мой любимый муж Антон – такой же гастролер, как и я, – сообщила тогда Настя. – Он работает в сфере малой энергетики, занимается источниками бесперебойного питания и ездит по всей стране – на заводы, военные объекты. Поэтому видимся мы крайне редко. Например, в октябре были вместе всего два выходных. Это большое везение, если хотя бы день в неделю проведем друг с другом".Подобные откровения знаменитой жены, конечно, не прошли мимо ее избранника. "Антон, прочтя все это, сильно удивился: "Мол, откуда журналисты все это прознали? Как удалось заглянуть к нам в постель? Они что, следят за нами?"Спиридоновой пришлось объяснить далекому от реалий шоу-бизнеса мужу, что она – публичный человек, что ее частная жизни вызывает порой больший интерес, чем творчество. А уж когда речь идет о каких-то интимных подробностях, то тут обывателей медом не корми – дай подсмотреть в замочную скважину. И журналисты услужливо открывают задвижку на замке.При этом к многочисленным поклонникам супруг, к счастью, не ревнует прославившуюся после участия в телешоу "Голос" на Первом канале красавицу-жену. "Напротив, он гордится, когда мне делают комплименты, дарят цветы, да и сам с радостью при случае ходит на мои выступления", – заметила Спиридонова.