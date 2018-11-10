Неприметное на первый взгляд событие в политической жизни Украины обещает кардинально изменить расклад сил в предстоящей предвыборной гонке.

Неприметное на первый взгляд событие в политической жизни Украины обещает кардинально изменить расклад сил в предстоящей предвыборной гонке.Партии "Оппозиционный блок" и "За Жизнь" договорились о создании единой оппозиционной платформы, которая так и будет называться "Оппозиционная платформа – За жизнь". Соглашение подписали сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович.Цель объединения – участие в предстоящих президентских выборах, которые должны состояться на Украине 31марта 2019 года.Платформа выдвинет единого кандидата, которого поддержат все политические структуры, вошедшие в новую структуру.Если предположить, что единый кандидат сможет заручиться всеми голосами избирателей, которые до сегодняшнего дня принадлежали лидерам обеих партий, то он обойдёт в рейтинге и действующего президента Петра Порошенко и даже сегодняшнего лидера народных симпатий – Юлию Тимошенко.Украинский политический Олимп сегодня больше похож на кочку или небольшой холм.Согласно последнему социологическому опросу, проведённому сразу тремя независимыми исследовательскими центрами, даже лидер списка Тимошенко набирает лишь 11 процентов. Остальные не преодолевают и десятипроцентный рубеж.Особенность политического пространства на Украине, как не раз уже отмечалось, в том числе и зарубежными наблюдателями, состоит в том, что рейтинг поддержки всех ведущих политиков в стране серьёзно уступает рейтингу недоверия народа к ним же.Даже, если считать только тех, кто решил пойти на выборы и исключить из рейтинга фамилии медийных персон, чей рейтинг узнаваемости порой выше рейтинга популярности действующих политиков, то и тогда Тимошенко на предстоящих выборах сможет рассчитывать примерно на 17 процентов голосов.Поддержка "Оппозиционного блока" Юрия Бойко по тем же данным на сентябрь этого года немногим превышает 11 процентов. За Вадима Рабиновича и его партию "За жизнь" готовы отдать голоса более 6 процентов опрошенных.Таким образом, уровень их общей поддержки выводит единого кандидата от этих партий на первое место в предвыборной гонке с 17,4 процентами голосов избирателей.Хотя формально, эти показатели практически приравниваются к таким же цифрам, что демонстрирует Юлия Тимошенко, однако тут в действие вступает ещё одна особенность политической жизни на Украине.Дело в том, что травля инакомыслящих и развязанная под предлогом противостояния с Россией, грязная борьба с любыми оппозиционерами действующей власти привели к тому, что не многие хотят или решаются открыто заявлять о своём желании голосовать против действующей в Киеве власти.И если поддержка Тимошенко ещё может рассматриваться как некая "допустимая" оппозиционность, то вот заявление в ходе соцопроса о поддержке бывшего министра энергетики Юрия Бойко уже требует от респондентов определённой смелости.Возможно, этим объясняется тот факт, что около четверти опрошенных пока вовсе отказываются назвать имя своего кандидата. И меньше всего приходится рассчитывать на их голоса тем, кто сегодня находится ближе к действующей власти.Недаром американский политтехнолог (куда же без них на Украине) Джейсон Джей Смарт, комментируя пару месяцев назад в Киеве данные соцопросов заметил, что предпочтения электората ко дню выборов могут кардинально измениться."На Украине может появиться новый кандидат, похожий на Макрона", — заявил Смарт. Возможно, прогнозы американского политтехнолога начинают сбываться.