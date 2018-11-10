Концерт был насыщенным и стал настоящим подарком для стражей столичной полиции в преддверии их профессионального праздника...

В концертном зале "Россия" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. На мероприятие было приглашены 7000 сотрудников столичной полиции из числа как рядового, так и руководящего состава. Поздравить стражей порядка приехали и звезды российской эстрады.С поздравлением к присутствующим обратился заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко. Он выразил благодарность личному составу, ветеранам службы и их семьям за их вклад в работу правоохранительной системы и безопасность столицы. «Итоги работы в этом году говорят сами за себя. Мы имеем ощутимое снижение преступности, значительно повысилась раскрываемость. И опросы москвичей говорят о том, что доверие и уважение к работе московской полиции находится на самом высоком уровне. Текущий год был одним из самых интересных и сложных для страны. Мы с вами провели выборы Президента, Мэра Москвы, чемпионат мира по футболу, значительное количество массовых и культурных мероприятий, которые проходили в городе. Каждое мероприятие вы выполнили лучше, чем на отлично», - отметил Александр Горбенко.Сотрудников полиции поздравили звезды эстрады, творческие коллективы. Перед гостями выступили Олег Газманов, Григорий Лепс, Валерий Меладзе и многие другие. Концерт был насыщенным и стал настоящим подарком для стражей столичной полиции в преддверии их профессионального праздника.Сегодня московская полиция - это оснащённое по последнему слову техники государственное ведомство, в котором проходят службу высококвалифицированные сотрудники.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве