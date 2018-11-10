Тверская область — первый цифровой регион России. Там полностью перешли на новый формат вещания. Стабильный сигнал и отличное качество картинки теперь обеспечивает целая сеть новейших телестанций. Как расширяется и становится максимально четкой информационная картина мира?

Тверская область — первый цифровой регион России. Там полностью перешли на новый формат вещания. Стабильный сигнал и отличное качество картинки теперь обеспечивает целая сеть новейших телестанций. Как расширяется и становится максимально четкой информационная картина мира?В этот момент во все города и деревни Тверской области начал поступать цифровой телевизионный сигнал. Технологическая революция. Невидимая обычному зрителю часть сложного телевизионного организма: все эти электронные устройства с проводами, лампочками и мониторами и обеспечивают яркую и четкую картинку. И чтобы она стала по-настоящему современной, здесь пришлось поменять почти все.Всего одна новая антенна на крыше, и телевизоры во всем многоэтажном доме в буквальном смысле начинают играть другими красками. "Раньше все у нас рябило, шипело, некоторые каналы вообще не ловились, не показывали, — рассказывает Людмила Колодий. — В данный момент — 20 каналов настроены и работают все без помех".И все это бесплатно, с идеальным качеством изображения. Так теперь во всех населенных пунктах области, а их тут больше, чем в любом другом регионе России — почти 10 тысяч. Работу проделали невероятного масштаба."Все, что было сделано с помощью федеральных властей, область старалась реализовать все поставленные задачи, — говорит губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Это около полугода работы. Я надеюсь, что всё получилось".Чтобы цифровой сигнал принимали и старые модели телевизоров, нужна специальная приставка. Затраты на нее — около тысячи рублей — малоимущим гражданам компенсируют центры социального обслуживания. "В течение 10 дней будет рассмотрено заявление гражданина и оказана материальная помощь в размере ста процентов от покупки оборудования", — обещает заведующая отделением срочной социальной помощи Екатерина Чиркова.Подключать оборудование жителям Тверской области будет помогать команда волонтеров — они работают по всему региону. "В маленьких городах, в селах, в деревнях все будут иметь одинаковый доступ, бесплатный доступ", — отмечает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.Тверская область стала первой, в других регионах работа продолжается — эфирное телевидение должно стать цифровым на всей территории России.