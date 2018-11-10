На шоу Голос продолжаются слепые прослушивания. В эфире Первого канала наставники Ани Лорак, Баста, Сергей Шнуров и Константин Меладзе набирают свои команды.

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания. В эфире Первого канала наставники Ани Лорак, Баста, Сергей Шнуров и Константин Меладзе набирают свои команды.В пятом эпизоде шоу Первый канал подготовил зрителям сюрприз. Среди конкурсантов на сцену вышел сын известного блюз-исполнителя и финалиста "Голос. 60+" Николая Арутюнова Сергей.Молодой мужчина исполнил песню "Send me an Angel" легендарной группы Scorpions. Голос Сергея поверг в шок наставников, к нему повернулись все четверо членов жюри. Выбор самого исполнителя пал на Басту.Перед выходом Сергея на сцену Дмитрий Нагиев подметил: "Яблочко от яблони упало недалеко". А когда Арутюнов спел, ведущий вывел из-за кулис отца музыканта Николая. Родственников попросили исполнить совместную композицию.От зажигательного пения 60-летнего Арутюнова Ани Лорак буквально обомлела и ушла в разнос. Наставница вскочила со своего места и пустилась в пляс."Не знаю, куда смотреть просто. Вы два талантливейших человека", – объявила Лорак отцу и сыну. Ани светилась искренней радостью, пока конкурсанта и его папу не увели со сцены.