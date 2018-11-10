Неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у молодого человека портмоне с денежными средствами и мобильный телефон..

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих приезжих, подозреваемых в разбое.В полицию от 22-летнего москвича поступило сообщение о разбое. Он рассказал, что на Сущевской улице неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у него портмоне с денежными средствами и мобильный телефон. Материальный ущерб составил более 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали двоих подозреваемых – 20 и 23-летнего приезжих мужчин. У злоумышленников изъят пневматический пистолет. Телефон они успели сбыть, а похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (495) 600-11-11; (495) 676-40-11или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60