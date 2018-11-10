Мужская сборная России по пляжному футболу пробилась в финал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае. В полуфинале турнира российская команда в серии пенальти обыграла главных фаворитов соревнований из Бразилии.

Мужская сборная России по пляжному футболу пробилась в финал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае. В полуфинале турнира российская команда в серии пенальти обыграла главных фаворитов соревнований из Бразилии.Полуфинал получился напряженным и бескомпромиссным. Основное время матча завершилось вничью со счетом 4:4. В дополнительное время команды обменялись голами – 5:5. Победитель определялся в серии пенальти, где сильнее оказалась сборная России — 3:1.Финал турнира пройдет 10 ноября. В нем российская команда попробует взять реванш у сборной Ирана за поражение на групповом этапе. Тогда россияне уступили со счетом 2:3. Иранцы в своем полуфинальном матче победила египтян (3:1).