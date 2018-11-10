В 2018 году празднование профессионального праздника проходит под знаком 300-летия российской полиции.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел!Мы встречаем его под знаком 300-летия российской полиции. Созданная Петром Первым, она прошла непростой путь становления и развития. Но во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно такие качества общество ценит в людях, стоящих на страже правопорядка.Сегодня личный состав с честью продолжает дело своих предшественников, достойно выполняет поставленные задачи. Усилиями многотысячного коллектива удалось добиться снижения уровня преступности в стране. Большая работа проделана в период проведения чемпионата мира по футболу. Этот масштабный турнир стал одним из самых безопасных в истории крупных международных соревнований.Важно и дальше повышать эффективность противодействия криминальным угрозам, сохранять наступательность в борьбе с экстремизмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией.Профессия полицейского всегда была связана с риском для жизни. Мы склоняем головы перед памятью погибших товарищей. Их подвиг - пример доблести и героизма.Искренние слова признательности выражаю ветеранам. Вы остаетесь в строю и передаете богатый практический опыт молодому поколению сотрудников.Благодарю всех за службу!Желаю дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.Министр внутренних дел Российской Федерациигенерал полиции Российской Федерации В. Колокольцев