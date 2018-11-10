В пятницу, 9 ноября, стартовал 14-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый матч прошел в Туле, где местный Арсенал принимал махачкалинский Анжи и одержал победу со счетом 2:0.

В пятницу, 9 ноября, стартовал 14-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый матч прошел в Туле, где местный "Арсенал" принимал махачкалинский "Анжи" и одержал победу со счетом 2:0.В составе победителей мячи забили Сергей Ткачев (25-я минута) и Зелимхан Бакаев (63-я). Тульский клуб с 17 очками вышел на девятое место в турнирной таблице. "Анжи" с 13 баллами идет 14-м.Отметим, что данная встреча может стать последней для Олега Кононова в качестве главного тренера "Арсенала". СМИ сообщают, что специалист достиг договоренности с московским "Спартаком" и в ближайшее время сменит место работы.