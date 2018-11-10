Президент России ознакомился с организацией учебного процесса и побеседовал с курсантами.

В день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Владимир Путин посетил Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.Главу государства сопровождали Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и начальник Университета генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко, которые рассказали об истории вуза, его структуре, основных направлениях подготовки кадров для правоохранительных органов.Президент России осмотрел криминалистические лаборатории учебно-научного комплекса института судебной экспертизы, ознакомился с организацией учебного процесса и побеседовал с курсантами.