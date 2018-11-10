Президент России ознакомился с организацией учебного процесса и побеседовал с курсантами.
В день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Владимир Путин посетил Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.
Главу государства сопровождали Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и начальник Университета генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко, которые рассказали об истории вуза, его структуре, основных направлениях подготовки кадров для правоохранительных органов.
Президент России осмотрел криминалистические лаборатории учебно-научного комплекса института судебной экспертизы, ознакомился с организацией учебного процесса и побеседовал с курсантами.