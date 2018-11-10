Меган Маркл и принц Гарри держали свой роман в секрете в течение нескольких месяцев. Отношения были раскрыты миру без согласия влюбленных. О том, кто вынудил принца Гарри сознаться в романе с простолюдинкой, рассказал писатель Эндрю Мортон в романе Меган: Голливудская принцесса.

Меган Маркл и принц Гарри держали свой роман в секрете в течение нескольких месяцев. Отношения были раскрыты миру без согласия влюбленных. О том, кто вынудил принца Гарри сознаться в романе с простолюдинкой, рассказал писатель Эндрю Мортон в романе "Меган: Голливудская принцесса".Гарри и Меган встречались около четырех месяцев, когда о паре пронюхали папарацци. Таблоид Sunday Express в октябре2016 года объявил имя новой возлюбленной принца.Внук Елизаветы II попытался скрыть свою девушку от посторонних. Тогда Гарри жил с Меган в Торонто и имел возможность спрятать возлюбленную от объективов фотожурналистов. Однако после первых же слухов в отношения вмешалась королевская семья. Как пишет Эндрю Мортон, пресс-секретарь срочно связался с принцем и заставил его признать правдивость газетных слухов.После этого спокойной жизни влюбленных пришел конец. Гарри сразу предупредил Меган, что их ждут крутые перемены. "Наша жизнь никогда не будет прежней", – сказал принц возлюбленной. Маркл не испугалась и с достоинством приняла новый вызов.Через месяц принц выступил с официальным заявлением и подтвердил отношения с американкой. "В одночасье Меган Маркл из средней актрисы превратилась в одну из самых известных людей на планете", – отметил биограф.Бурный роман Гарри и Меган привел к тому, что пара объявилао своей помолвке в ноябре 2017 года. Обвенчались влюбленные 19 мая 2018 года. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. 15 октября во время зарубежного турне герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут первенца.