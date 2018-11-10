Россия и Казахстан вместе реализуют почти 60 инвестиционных проектов на 6 миллиардов долларов. Обе страны намерены увеличить долю расчетов в национальных валютах до 75%, создать сквозные туристические маршруты и даже подумывают о космическом туризме.

Россия и Казахстан вместе реализуют почти 60 инвестиционных проектов на 6 миллиардов долларов. Обе страны намерены увеличить долю расчетов в национальных валютах до 75%, создать сквозные туристические маршруты и даже подумывают о космическом туризме.Все эти новости весь день приходят из казахстанского Петропавловска, где собрался Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сегодня его гостями стали президенты двух государств — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Лидеры также подписали план совместных действий стран на три года.Огромные батыры — казахские богатыри — в волчьих шкурах и хрупкие красавицы. Экскурсии по выставке — с национальным колоритом и восточным красноречием, которое даже гвоздям в руках у местного силача придает дополнительный смысл.Форум межрегионального сотрудничества проводится уже в пятнадцатый раз — поочередно, то в России, то в Казахстане. Тема — туризм — и это хорошая возможность укрепить связи.Пройти по этой экспозиции — все равно, что совершить короткое путешествие по регионам России и Казахстана. Каждая область, край или республика старается представить все самое яркое и привлекательное. Туристический потенциал обеих стран — даже в их выгодном географическом положении, на стыке двух континентов."Я думаю, не надо никуда ездить на край света отдыхать, видеть красоты. Таких как у нас, нигде нет в мире. Мы-то поездили, знаем. Да вы тоже многие знаете. Поэтому надо вот это все показывать казахстанцам, россиянам и нашим туристическим компаниям взять на вооружение", — заявил Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана."Конечно, в мире есть привлекательные маршруты — и Рим, и Париж и другие крупные города, и Венеция, и прочее, прочее. У нас в России есть Петербург такого же класса, не меньше, если не лучше в чем-то. Но того природного многообразия, которое есть в России и в Казахстане, такого, конечно, нигде в мире нет. Это совершенно очевидный факт. В этом отношении мы самые богатые люди на планете, без всякого на то преувеличения. Надо воспользоваться этой волной, этим трендом, для того чтобы пропагандировать свои страны, и для того, чтобы развивать экономику", — рассказал Владимир Путин.Российская сторона предлагает запустить памятные маршруты, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне."Считаем важным поощрять интерес наших граждан к посещению памятных мемориальных мест в России и Казахстане, на пространстве СНГ в целом", — отметил президент России.Еще одна идея — круизы по Каспию. Первый лайнер уже строится на российских верфях. Для развития туризма можно использовать любой повод."При правильной организации туристического трафика развитие туризма ведет к повышению показателей удовлетворенности и счастья не только у самих туристов, но и у жителей принимающей стороны. В России таким ярким событием, например, стал недавно проведенный чемпионат мира по футболу, который привлек огромное количество туристов и стал действительно позитивным событием в целом для страны", — отметил Максим Орешкин, министр экономического развития России.Тут же на форуме подписывают документы о сотрудничестве сразу в нескольких отраслях. В Казахстане теперь будут собирать российский легкий многоцелевой самолет Ил-103М. А взаимные туристические потоки — так указано в меморандуме — намерены увеличить в разы. Казахстан — ведущий экономический партнер России, товарооборот между странами все время растет, и большая его часть приходится как раз на приграничные территории."Для привлечения в регион новых технологий, у нас действует особая экономическая зона "Лотос". Всем партнерам "Лотоса" предоставляются налоговые и таможенные льготы, а также технические условия для подключения к инженерным коммуникациям", — проинформировал Сергей Морозов, врио губернатора Астраханской области.Ключевое взаимодействие между странами — в энергетике. Через Россию транзитом в Европу идет большая часть казахстанской нефти, а нефть российская — наоборот — поставляется через Казахстан в Китай. Надежное партнерство во всех сферах."Что немаловажно, сейчас уже 63% всех расчетов осуществляются в национальных валютах. Надеемся, что в самое ближайшее время этот показатель достигнет 70-75%", — подчеркнул Путин.В петропавловском дворце школьников президентам показывают, как в туристической отрасли можно использовать новые технологии. Вот этот робот может быть гидом на любых мероприятиях. В том числе и с участием президентов.Следующий такой межрегиональный форум планируют провести в 2019 году в российском Омске.