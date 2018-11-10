Анастасия Волочкова пожаловалась на любовницу отца. По словам балерины, женщина села ей на шею.

Анастасия Волочкова пожаловалась на любовницу отца. По словам балерины, женщина села ей на шею.Анастасия рассказала, что квартиру, которую она купила для папы, его сожительница с дочерью превратили в сарай. Находиться в таких условиях просто опасно."Все с протечками, потрескавшиеся стены, потолок, кухня. Я просто пошла пописать в туалет, и я обнаружила, что там вот эта кнопочка, что она с каким-то штырьком. Это надо руками там ковыряться, чтобы это все выдергивать", – ужаснулась Волочкова.Разъяренная балерина решила сама навести порядок. Она вызвала ремонтную бригаду и занялась перестройкой квартиры. А гражданскую жену отца Елену Анастасия освободить помещение.Свое поведения балерина объясняет просто – женщина клятвенно обещала ухаживать за парализованным Юрием Федоровичем и содержать в порядке квартиру. На хозяйственные нужны Анастасия ежемесячно перечисляла по 30 тысяч рублей. А Елена тратила всю сумму на себя."Я стала замечать, что уже стали воспринимать эти мои деньги, которые я пересылаю каждый месяц, как должное и как зарплату. И они уже мне стали писать типа: "А где зарплата сиделкам". Я такая: "Как вы из родственников превратились в сиделок?" – пожаловалась Пятому каналу Анастасия.Вместо заносчивой сожительницы Волочкова привела отцу другую женщину – профессиональную сиделку, которая официально получает зарплату. По словам артистки, для папы она выбирает только самое лучшее.