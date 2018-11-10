Владислав Росляков, открывший огонь в колледже в Керчи, действовал в одиночку. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Владислав Росляков, открывший огонь в колледже в Керчи, действовал в одиночку. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В пятницу, 9 ноября, председатель СК России Александр Бастрыкин в Симферополе заслушал ход расследования уголовного дела о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, передает РИА Новости.Как отмечается в сообщении СК, следователи детально установили путь Рослякова по прилегающей территории и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены свидетельства и доказательства, которые зафиксировали все его действия. Основываясь на имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал один.По данному делу уже были допрошены 650 человек. В настоящее время детально исследуются личность Рослякова, его взгляды на жизнь, психологическое состояние до и в момент совершения преступления. Проводятся судебные экспертизы, назначенные ранее.17 октября текущего года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, в результате чего погиб 21 человек и получили ранения более 50 человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт, позднее оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой, его тело обнаружили в библиотеке колледжа.