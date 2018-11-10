В Ханты-Мансийске продолжается женский чемпионат мира по шахматам. Борьбу в третьем круге соревнований продолжают пять россиянок, которые в пятницу, 9 ноября, провели первые партии на данной стадии.

В Ханты-Мансийске продолжается женский чемпионат мира по шахматам. Борьбу в третьем круге соревнований продолжают пять россиянок, которые в пятницу, 9 ноября, провели первые партии на данной стадии.Четыре российские шахматистки сыграли вничью. Наталья Погонина и Екатерина Лагно не смогли выявить победителя в очном поединке. Александра Костенюк сыграла вничью с Харикой Дронавалли из Индии, а Алиса Галлямова разошлась миром с китаянкой Лэй Тинцзе.Еще одна россиянка Валентина Гунина в первой партии третьего круга уступила Гульрухбегим Тохиржоновой из Узбекистана.Вторые партии пройдут в субботу, 10 ноября. А на следующий день в случае необходимости состоятся тай-брейки.