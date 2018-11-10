Автомобили, которые часто попадают в аварии или имеют большой пробег, будут проходить техосмотр чаще, чем другие. У каждой машины появится своя история, от качества которой будет зависеть еще и стоимость прохождения ТО. Как это будет работать технически? Кто будет эту историю собирать, и главное — как оценивать?

Автомобили, которые часто попадают в аварии или имеют большой пробег, будут проходить техосмотр чаще, чем другие. У каждой машины появится своя история, от качества которой будет зависеть еще и стоимость прохождения ТО. Как это будет работать технически? Кто будет эту историю собирать, и главное — как оценивать?Проект пока в разработке и внедрить его можно будет, как только автовладельцы перейдут с бумажных ПТС на электронные паспорта. Произойдет это через год — с ноября 2019 года все транспортные средства в России будут получать только электронные ПТС.Сейчас новые автомобили возрастом до трех лет ТО не проходят вообще. Если машине от трех до семи лет, осмотр нужно проходить раз в два года, а после семи лет — ежегодно. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят техосмотр каждые шесть месяцев.На базе электронных ПТС будет накапливаться досье на каждый автомобиль: пробег, страховые случаи и аварии, пройденные сеансы техобслуживания и даже отзывные кампании — когда уже после выхода с конвейера находят производственный дефект. Если история хорошая — ТО дешевле и реже. Если плохая — чаще и дороже. А если биография машины плоха катастрофически — может быть наложен запрет на ее эксплуатацию с передачей сведений в ГИБДД."Чтобы сделать историю автомобиля прозрачной, все участники системы электронных паспортов в любом случае должны эту информацию предоставлять, — поясняет директор департамента научно-технической деятельности АО "Электронный паспорт" Борис Ионов. — Например, диагностическое оборудование. Или, например, станция технического обслуживания. Индивидуальная программа ТО и позволит определить периодичность проведения ТО. Может быть, раз в полгода, а может быть, раз в три месяца, по крайней мере, для автомобилей такси, для автобусов".Логика в этом есть, но на практике — вряд ли владелец машины с "плохой " историей поедет на реальный техосмотр, сколько бы раз в год его не заставляли это делать. Именно поэтому предложение вызвало столько критики. По статистике, до 80% автовладельцев даже не появляются на станции техосмотра, а диагностическую карту покупают."Надо навести порядок в существующей системе прохождения техосмотра. А она, к сожалению, дает сбои, — констатирует Вячеслав Лысаков. — С тех пор, как ее передали в руки страховщиков Российского союза автостраховщиков, который допускает на рынок соответствующих операторов, то количество фиктивно пройденных техосмотров по сравнению с тем временем, когда ГАИ этим занималось. Там были цветочки, а здесь — ягодки. Очень часто люди покупают сразу полис вместе с якобы пройденным техосмотром. Поэтому увеличился процент автомобилей, которые попадают в аварии из-за своего технического состояния".Чтобы техосмотр перестал быть формальным, в Госдуму внесен новый проекта закона: он предполагает обязательную видеофиксацию осмотра — на станциях будут стоять камеры, штраф – две тысячи рублей за езду без ТО и уголовную ответственность — для операторов, кто рисует диагностические карты фиктивно.