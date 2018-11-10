56-летний актер Том Круз известен тем, что обожает сам выполнять все трюки на съемочной площадке. Из-за этого начало съемок второй части знаменитого фильма Top Gun (1986) переносятся – Круз учится управлять самолетом.

56-летний актер Том Круз известен тем, что обожает сам выполнять все трюки на съемочной площадке. Из-за этого начало съемок второй части знаменитого фильма "Top Gun" (1986) переносятся – Круз учится управлять самолетом, сообщает Sun.Из-за стремления Круза вновь обойтись без помощи дублеров и каскадеров старт съемок сиквела известного фильма о лейтенанте Пите "Мэверике" Митчелле переносится на несколько месяцев.Ожидается, что картина должна выйти в 2020 году. Режиссером фильма назначен Джозеф Косински.Ранее сообщалось, что любовь к трюкам не раз стоила Крузу здоровья. Его бывшая жена Николь Кидман говорила, впрочем, что во время брака с актером чувствовала себя с ним как за каменной стеной.