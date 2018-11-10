Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал предложение главы Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от США, РФ и КНР, назвав его очень оскорбительным.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал предложение главы Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от США, РФ и КНР, назвав его "очень оскорбительным".Как подчеркнул Трамп на своей странице в Twitter, это очень оскорбительно. "Но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!" – цитирует слова американского президента РИА Новости.Ранее Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, независимую от США, в том числе в целях кибербезопасности. Макрон подчеркнул, что в настоящее время Европейский союз сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в его киберпространство и внутренние демократические процессы.Дональд Трамп известен своим негативным отношением к структуре бюджета НАТО, в которой Соединенные Штаты оплачивают значительную долю расходов. Трамп не один раз заявлял, что союзникам следует платить США больше за защиту.