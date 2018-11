Дональд Трамп иронично предложил обвинить Россию в проблемах с подсчетов голосов на промежуточных выборах во Флориде и Джорджии. Давайте потребуем незамедлительных извинений от президента Путина!, - предложил президент США.

Дональд Трамп иронично предложил обвинить Россию в проблемах с подсчетов голосов на промежуточных выборах во Флориде и Джорджии. "Давайте потребуем незамедлительных извинений от президента Путина!", — предложил президент США.В Джорджии победил республиканец Брайан Кемп, напоминает "Интерфакс". Однако сейчас вдруг обнаруживаются голоса в поддержку кандидатов-демократов и в Джорджии, и во Флориде. Теперь демократы требуют пересчитать голоса в этих двух штатах, поскольку в день выборов там было много технических проблем."Вы имеете в виду, что они только сейчас обнаруживают голоса во Флориде и Джорджии, но выборы были во вторник?" – театрально удивился Трамп в твите.You mean they are just now finding votes in Florida and Georgia – but the Election was on Tuesday? Let’s blame the Russians and demand an immediate apology from President Putin!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 ноября 2018 г.Результаты выборов в сенат американского конгресса во Флориде будут пересмотрены. Здесь также победил республиканец — Рик Скотт. Но теперь голоса будут пересчитаны. Этого потребовали сторонники проигравшего демократа Билла Нелсона. Не исключен во Флориде и пересчет при голосовании за губернатора.На промежуточных выборах в Конгресс США и местные органы власти были избраны 35 из 100 членов Сената, все 435 членов Палаты представителей, а также губернаторы штатов и территорий. Кроме того, были избраны 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.По итогам республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.Ирония Трампа вполне понятна: демократы обвиняют Россию в попытках на повлиять на президентские выборы 2016 года, на которых Трамп и победил Хиллари Клинтон. Независимый прокурор Роберт Мюллер расследует эти обвинения. Также Мюллер расследует связи Трампа с Кремлем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все эти обвинения абсолютно голословными.