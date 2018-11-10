Наташа Игрунова все еще не восстановилась после жестокой драки с Олей Сударкиной. У девушки онемело лицо.

Наташа Игрунова все еще не восстановилась после жестокой драки с Олей Сударкиной. У девушки онемело лицо.Блондинка не может нормально есть, говорит она с трудом. Кроме того, из-за постоянных болей Наташа страдает бессоницей."Шов идет от носа и до задних зубов. Я его чувствую, он твердый, плотный, постоянно болит. Тяжело есть, дефект речи есть", – со слезами на глазах рассказала Dom2Life.ru Игрунова.Швы девушке снимут только к декабрю. "Многие замечают, что мимика изменилась. Я не чувствую зубы с левой стороны, десны, кончик носа. Врачи говорят, что это будет сходить до полугода. Тут нерв зацепили просто", – пояснила участница телестройки.Наташа терпит боль и следует всем рекомендациям врачей, ведь она каждый день находится под прицелом телекамер и хочет быть красивой на экране. "На осмотр каждый день езжу, потом еще у окулиста надо будет регулярно наблюдаться. Восстановительный период не самый простой", – отметила Игрунова.Напомним, Наташа Игрунова ввязалась в драку с Олей Сударкиной. Агрессивной участница "Дома-2" жестоко избила блондинку. В итоге Наталье потребовалась срочная операция.