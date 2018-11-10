Кейт Миддлтон готова подарить принцу Уильяму четвертого ребенка. Слухи о беременности герцогини обрастают все новыми подробностями.

Кейт Миддлтон готова подарить принцу Уильяму четвертого ребенка. Слухи о беременности герцогини обрастают все новыми подробностями.Британцы делают ставки, когда же королевская семья объявит радостную новость. Пока большинство сходится во мнении, что Кейт и Уильям будут выжидать еще пару месяцев.Между тем королевский дворецкий, служивший при принцессе Диане, раскрыл некоторые детали беременности Миддлтон. “Бьюсь об заклад, что у Уильяма будет четыре ребенка. И Уильям, и Гарри хотели иметь больше братьев и сестер, когда они были детьми. Особенно сильно принцы мечтали о сестренке", – отметил работник дворца.Дворецкий убежден, что Кейт родит Уильяму дочь. Просто потому, что принц очень хочет еще одну девочку. "Когда появилась Шарлотта это благотворно подействовало на Джорджа, который много плакал в первые дни. Уияльям знает, какую пользу может принести вторая дочь", – отметил мужчина.Между тем, Миддлтон снова подвергает себя смертельной опасности. Организм герцогини еще не восстановился от предыдущей беременности. А с учетом того, что каждый раз, вынашивая ребенка, Кейт страдает жуткой формой токсикоза, вторая дочь может стоить ей жизни.