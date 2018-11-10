Любовь Успенская стала героиней первого выпуска программы Миланы Тюльпановой Мягкая сила. Певица раскрыла ведущей свои душевные терзания.

Любовь Успенская стала героиней первого выпуска программы Миланы Тюльпановой "Мягкая сила". Певица раскрыла ведущей свои душевные терзания.Успенская души не чает в своей единственной дочери Татьяне. Артистка делает все, чтобы ее наследница была счастлива.Когда девушка повзрослела и решила жить вдалеке от звездной мамы, Любовь огорчилась, но не стала противиться. В итоге Татьяна уехала учиться за границу. Певица тяжело переживала эту историю.Успенская начала спиваться. "Чтобы мне стало легче, я принимала 50 грамм коньяка", – призналась певица.Но как только артистка взяла себя в руки, случилась новая напасть. Татьяна несколько месяцев назад попала в неприятную историю – упала с велосипеда и сильно покалечилась. Девушка получила заражение крови. Кроме того у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. Успенская потратила целое состояние на лечение любимой дочери. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.Сейчас Татьяна в Москве, в доме у мамы. Все свободное время Успенская посвящает дочери. Родительница окружила наследницу любовью и заботой, она старается каждый день радовать девушку.