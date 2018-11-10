Злоумышленник воспользовался мобильным приложением, установленном в телефоне заявительницы, и снял денежные средства со счета...
Оперативники ОМВД России по району Кузьминки задержали 20-летнего москвича по подозрению в краже около 400 тысяч рублей с банковской карты.
В дежурную часть отдела полиции обратилась девушка. По ее словам, несколько дней назад она отдала во временное пользование свой мобильный телефон малознакомому молодому человеку, после чего ей стали приходить сообщения о снятии денежных средств с банковской карты. Общая сумма обналиченных денег составила около 400 тысяч рублей. Вернув через некоторое время телефон, молодой человек пообещал отдать денежные средства, но так не выполнил обещание.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.
Как было установлено, злоумышленник воспользовался мобильным приложением, установленном в телефоне заявительницы, и снял денежные средства со счета. Похищенное он использовал на личные нужды.
Следователем ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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