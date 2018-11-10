Злоумышленник воспользовался мобильным приложением, установленном в телефоне заявительницы, и снял денежные средства со счета...

Оперативники ОМВД России по району Кузьминки задержали 20-летнего москвича по подозрению в краже около 400 тысяч рублей с банковской карты.В дежурную часть отдела полиции обратилась девушка. По ее словам, несколько дней назад она отдала во временное пользование свой мобильный телефон малознакомому молодому человеку, после чего ей стали приходить сообщения о снятии денежных средств с банковской карты. Общая сумма обналиченных денег составила около 400 тысяч рублей. Вернув через некоторое время телефон, молодой человек пообещал отдать денежные средства, но так не выполнил обещание.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Как было установлено, злоумышленник воспользовался мобильным приложением, установленном в телефоне заявительницы, и снял денежные средства со счета. Похищенное он использовал на личные нужды.Следователем ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18