В центре Ростова перевернулся грузовик, перевозящий живых карпов — водитель не справился с управлением, и его машина завалилась на бок. На асфальт выплеснулась вся рыба. О пострадавших в ДТП не сообщается.

В центре Ростова сегодня днем, 9 ноября, перевернулся грузовик, перевозящий живых карпов — водитель не справился с управлением, и его машина завалилась на бок, и на дорогу выплеснулась вся рыба."Вот это я приехал на рыбалку!" — восторженно прокомментировал событие один из очевидцев, снимая на свой телефон сотни карпов, беспомощно подпрыгивающих на асфальте.Из-за аварии на улице Береговой образовалась длинная пробка. Впрочем, спустя пару часов последствия ДТП были устранены, и беспрепятственное движение возобновилось. О пострадавших не сообщается.