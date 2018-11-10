Подмосковные Химки потерпели пятое поражение в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. В пятницу, 9 ноября, химчане уступили Барселоне. Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счетом 87:80 в пользу каталонского клуба.

Подмосковные "Химки" потерпели пятое поражение в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. В пятницу, 9 ноября, химчане уступили "Барселоне". Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счетом 87:80 в пользу каталонского клуба.Самым результативным игроком в составе обеих команд стал защитник российской команды Алексей Швед, который набрал 27 очков набрал. В составе "Барселоны" 18 баллов за результативность в активе Томаса Эртеля."Химки" в шести матчах Евролиги одержали лишь одну победу и занимают 12-е место в турнирной таблице. "Барселона" с четырьмя победами идет пятой.