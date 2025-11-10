Он акупил крупную партию контрафакта на московском рынке и реализовывал ее через свои торговые точки в Муроме.

В Муроме Владимирской области завершено расследование по делу о незаконном обороте контрафактных сигарет. 48-летний местный предприниматель обвиняется в хранении и сбыте немаркированной табачной продукции на сумму более 700 тысяч рублей. Об этомПо версии следствия, бизнесмен закупил крупную партию контрафакта на московском рынке и реализовывал ее через свои торговые точки в Муроме. Его нелегальная деятельность пресечена полицией в августе 2025 года, когда было изъято свыше 5 тысяч пачек сигарет.Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направлено в Муромский городской суд, где ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф.