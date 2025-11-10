Многодетная семья получила участок еще в 2021 году.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудить уголовное дело по обращению жительницы Владимира, представляющей интересы многодетных семей. Проблема возникла с земельными участками в микрорайоне Лунево, которые были выделены семьям в 2021 году.Участки, расположенные в лесном массиве, оказались непригодными для освоения из-за отсутствия коммуникаций и дорог. Несмотря на судебное решение и многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация остается неразрешенной.Ранее эта проблема уже активно обсуждалась в соцсетях. Теперь руководитель СУ СК России по Владимирской области Артем Кулаков должен возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК.