На одном из федеральных каналов вышел материал о проблемах использования конных экипажей в Суздале. В нём озвучено, что данный вид транспорта является источником повышенной опасности и

На одном из федеральных каналов вышел материал о проблемах использования конных экипажей в Суздале. В нём озвучено, что данный вид транспорта является источником повышенной опасности и антисанитарии. В сюжете журналисты рассказали историю своего коллеги, который в январе 2024 года был травмирован в результате наезда на него гужевой повозки. При этом извозчик не только не был