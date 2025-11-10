Размер пособий зависит от зарплаты будущей матери за предыдущие годы.

Во Владимирской области работающие женщины, ушедшие в декрет, в среднем получают почти два миллиона рублей выплат от Социального фонда России. Всего за первые месяцы текущего года было выплачено около 775 млн рублей, которыми воспользовались почти четыре тысячи женщин. Размер пособий зависит от зарплаты будущей матери за предыдущие годы.Стандартный отпуск по беременности и родам длится 140 дней, однако в некоторых случаях он увеличивается: при сложных родах предоставляется дополнительно 16 дней, а при рождении двойняшек или тройняшек длительность отдыха достигает целых 194 дней.В 2026 году максимальный размер пособия возрастёт до рекордных 955 тысяч рублей. Такие меры направлены на поддержку молодых семей и обеспечение комфортных условий для будущих мам., что поддержка материнства осуществляется не только через выплату пособий, но и путем предоставления различных льгот и компенсаций. Например, даже женщины, потерявшие работу вследствие ликвидации предприятия, имеют право на получение аналогичных выплат.