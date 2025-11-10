За период с 5 по 9 ноября зафиксировано 27 серьезных аварий.

Во Владимирской области за период с 5 по 9 ноября зафиксировано 27 серьезных аварий, ставших причинами смерти двоих человек и травмирования 45 пострадавших разной степени тяжести.Еще больше столкновений закончились повреждениями автомобилей — полицейские зарегистрировали 217 случаев материальных убытков.Сотрудники ГИБДД отметили небезопасное поведение автомобилистов: выявлено 56 водителей, севших за руль пьяными или отказавшихся пройти медицинское обследование.В Гусь-Хрустальном районе утром 5 ноября водитель автомобиля «Лада» потерял управление и перевернулся в кювет. Водитель попал в больницу, его пассажир получил менее тяжелые травмы.На трассе М-7 в Петушинском районе днем следующего дня столкнулись автомобили «Шкода» и «Пежо». Оба авто врезались в барьерное ограждение, и один из них съехал в кювет. Два пассажира «Пежо» оказались в больнице.Утро 7 ноября ознаменовалось аварией в Александрове, где машина «Рено» въехала в идущий впереди «Хендай». Пострадали водители обеих машин и четверо пассажиров.Днем 8 ноября водитель мотоцикла «Ямаха» сбился с пути в деревне Захарово Киржачского района и столкнулся с опорой линии электропередач. Мужчина получил серьезные травмы и был отправлен в больницу.Последним серьезным инцидентом стало столкновение грузовика «МАН» и легкового автомобиля «Пежо 307» в Александровском районе рано утром 9 ноября. Чтобы избежать столкновения, третий участник, управляющий автомобилем «Пежо 308», вынужден был свернуть в кювет. Один человек серьезно пострадал, трое остальных попали в больницу с небольшими травмами.