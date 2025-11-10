Обработка будет идти в районе дома №205а.

Во Владимире закроют территорию у дома №205а по улице Добросельской. Это произойдет в четверг, 13 ноября. Причина – плановая обработка от грызунов, оТакие меры необходимы, ведь грызуны – переносчики более 70 видов заболеваний, опасных как для людей, так и для животных. Кроме того, они портят продукты, урожай, разрушают здания и сооружения, включая важные коммуникации, такие как электрические и телефонные кабели.Жителей просят держаться подальше от обрабатываемой зоны в указанное время.