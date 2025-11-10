Поезд Деда Мороза отправился в своё длительное путешествие по стране. Он посетит 70 городов в этом сезоне. Начнёт с Владивостока 19 ноября и завершит своё турне 11 января в Великом Устюге. Поезд

Поезд Деда Мороза отправился в своё длительное путешествие по стране. Он посетит 70 городов в этом сезоне. Начнёт с Владивостока 19 ноября и завершит своё турне 11 января в Великом Устюге. Поезд побывает на Дальнем Востоке и Сибири, Урале, Русском Севере, европейской части страны. Впервые он заедет в Иваново. В границах Горьковской железной дороги волшебный