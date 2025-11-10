Останавливает гаишник машину. За рулем девушка.
- Ваши права?
Девушка достает свой паспорт.
- Нет, мне нужны ваши права.
Девушка ищет, ищет в сумочке и достает документы на автомобиль.
- Нет, девушка опять не то, мне нужны ваши права.
- Но у меня нет прав, а можно я сделаю один звонок?
- Да, пожалуйста.
Девушка в трубку:"Вован, меня вот здесь гаишник остановил, права какие-то спрашивает. Что значит забыл купить? Квартиру мне купил, машину купил, а права забыл?"
Гаишник:"Девушка, давайте я сам ему объясню."
Девушка передает трубку.
- Вован, ну что ты так девчонку то подвел, все купил, а права забыл?
Голос из трубки: Для кого Вован, а кого и Владимир Владимирович Путин
