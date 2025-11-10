Так, 28 декабря сказочный состав прибудет в Ковров.

Поезд Деда Мороза сделает остановку во Владимирской области. Всего в этом году на Горьковской железной дороге запланировано семь остановок, и одна из них будет в нашем регионе. Об этом сообщили. Так, 28 декабря сказочный состав прибудет в Ковров. В поезде обустроена целая передвижная резиденция с салоном-приемной, сказочной деревней, кукольным театром, сценой для представлений, рестораном и даже вагоном Снежной Королевы для игр. На каждой остановке гостей ждет анимационная программа. В крупных городах по заранее купленным билетам можно будет посетить кукольный театр и резиденцию Деда Мороза.Отметим, что в этом году поезд не заедет в Муром и Владимир.