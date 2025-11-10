Поселок участвовал в конкурсе «Самая красивая деревня».

Во Владимирской области посёлок имени Максима Горького Камешковского муниципального округа получил Диплом I степени в региональном конкурсе «Самая красивая деревня» в своей категории. Это заслуженная победа, достигнута благодаря сплочённой работе ветеранов, молодёжи, предпринимателей и всех жителей.Как рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин, посёлок получил и гран-при в 100 тысяч рублей, учреждённый им лично для поощрения инициативных территорий. Жители посёлка активно участвуют в его развитии: здесь чисто, красиво, много нового и полезного. Особое внимание привлекает отремонтированный Дом культуры, который стал настоящим центром культурной жизни и местом притяжения для всех поколений.«Жители посёлка демонстрируют удивительное единение и готовность решать общие задачи. Полученные по итогам конкурса средства уже планируют использовать для участия в губернаторской программе «30 на 70», разрабатывая новые проекты. Посёлок имени Максима Горького – яркий пример того, как активные люди могут преображать свою малую родину и делать добро для общества», — отметил Игорь Игошин, посетив этот населенный пункт в дни очередной региональной недели.Депутат вручил учрежденную им победную премию и поблагодарил активистов за инициативы и движение вперед.